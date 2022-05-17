Лавров: Россия не останется без интернета

Россия не останется без интернета. Об этом в ходе просветительского марафона «Новые горизонты» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он считает, что российская молодежь и «российские мозги» смогут обеспечить работу интернет-технологий на территории страны.

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Лавров напомнил, что Россия в рамках Международного союза электросвязи вместе с другими странами уже несколько лет выступает за то, чтобы начать «серьезный» диалог «о демократизации управления интернетом». При этом, по словам политика, «большинство западных стран во главе с США блокирует такие дискуссии».

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия может наладить производство своего оборудования для сотовой связи в течение трех лет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИнтернетМИД РФСергей Лавров
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