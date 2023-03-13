Кулеба: Возможное членство Украины в ЕС не надо воспринимать как откуп
Вступление Украины в Евросоюз и в Североатлантический альянс отвечает стратегическим интересам стран Запада, европейское сообщество не должно воспринимать будущее членство как благотворительность или откуп. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что Россия, в отличие от Запада, всегда имела долгосрочную стратегию по отношению к Украине, а также действовала там, где Запад выражал сомнение.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский обвинил бюрократов НАТО в задержке вступления Украины в альянс. В свою очередь глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на брифинге заявлял, что Венгрия не ратифицирует членство Украины в Европейском союзе, пока не будет решена проблема с притеснением венгерского национального меньшинства в Закарпатье, сообщает НСН.
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