Он отметил, что Россия, в отличие от Запада, всегда имела долгосрочную стратегию по отношению к Украине, а также действовала там, где Запад выражал сомнение.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский обвинил бюрократов НАТО в задержке вступления Украины в альянс. В свою очередь глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на брифинге заявлял, что Венгрия не ратифицирует членство Украины в Европейском союзе, пока не будет решена проблема с притеснением венгерского национального меньшинства в Закарпатье, сообщает НСН.

