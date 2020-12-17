Миротворцы РФ передали НКР девять обнаруженных тел военных

Миротворцы России обнаружили девять погибших военнослужащих на территории боевых действий и передали тела армии Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом сообщает Интерфакс.

Уточняется, что тела были обнаружены вблизи сел Хин Тагер и Хцаберд. Ранее Минобороны НКР сообщало, что на территории этих поселений без вести пропавшими числятся 73 армянских военных.

Личности обнаруженных военных пока неизвестны.

11 декабря в Гадрутском районе Карабаха было зафиксировано нарушение режима прекращения огня. Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в провокации. Командующий российским миротворческим контингентом Рустам Мурадов заявил, что ситуацию удалось стабилизировать.

