Российские миротворцы вывели армянских военных из окружения в Карабахе
Российский миротворческий контингент помог военнослужащим ВС Армении выйти из окружения азербайджанских войск в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.
Ранее в СМИ появились сообщения о взятии в плен Азербайджаном 160 военнослужащих Армии обороны НКР.
В среду в сети распространилось видео, на котором армянские военные выходят из блокады в Гадрутском районе. По данным ведомства, ролик соответствует действительности.
В Минобороны отметили, что операция по выводу военнослужащих прошла при активном участии российских миротворцев и командующего миротворческим контингентом РФ генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.
Российские миротворцы разместились на территории Нагорного Карабаха по условиям соглашения о прекращении огня. Документ был принят 9 ноября главами России, Армении и Азербайджана, положив конец боевым действиям, обострившимся в регионе 27 сентября.
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