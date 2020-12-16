Российские миротворцы вывели армянских военных из окружения в Карабахе

Российский миротворческий контингент помог военнослужащим ВС Армении выйти из окружения азербайджанских войск в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Ранее в СМИ появились сообщения о взятии в плен Азербайджаном 160 военнослужащих Армии обороны НКР.

В среду в сети распространилось видео, на котором армянские военные выходят из блокады в Гадрутском районе. По данным ведомства, ролик соответствует действительности.

В Минобороны отметили, что операция по выводу военнослужащих прошла при активном участии российских миротворцев и командующего миротворческим контингентом РФ генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.

Российские миротворцы разместились на территории Нагорного Карабаха по условиям соглашения о прекращении огня. Документ был принят 9 ноября главами России, Армении и Азербайджана, положив конец боевым действиям, обострившимся в регионе 27 сентября.





