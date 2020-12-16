Судьба более 70 военных в Гадрутском районе Карабаха остается неизвестной
73 армянских армянских военнослужащих пропали в районе сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на министерство обороны НКР.
В Минобороны НКР подтвердили, что поиски пропавших ведутся "с первых же часов инцидента", в операции участвуют российские миротворцы. В ведомстве опровергли появившиеся ранее сообщения СМИ о пропаже 171 военного. На место происшествия также прибыл начальник Главного штаба ВС Армени Оник Гаспарян.
11 декабря в Гадрутском районе Карабаха было зафиксировано нарушение режима прекращения огня. Азербайджан и Армения обвиняют друг друга в провокации. Командующий российским миротворческим контингентом Рустам Мурадов заявил, что ситуацию удалось стабилизировать.
Ранее 16 декабря омбудсмен непризнанной НКР Артак Бегларян сообщил, что 60 военных Армии обороны НКР перестали выходить на связь у села Хцаберд Гадрутского района. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предположил, что военные попали в плен.
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