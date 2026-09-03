Мирошник заявил об изменении характера боевых действий на Украине из-за БПЛА

Характер боевых действий на Украине изменился в том числе из-за атак БПЛА по мирному населению. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.

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Как отметил дипломат, характер зверств ВСУ стал иным не потому, что изменился противник, а из-за изменения характера боевых действий.

«По нашей статистике, 90% пострадавших мирных - это результат действий беспилотников», - отметил Мирошник.

Посол добавил, что Киев выбирает «дистанционное воздействие» посредством атак БПЛА для агрессии и создания невыносимых условий для жизни. По словам Мирошника, часто много преступлений «совершается сидя у пульта».

Ранее дипломат заявил, что Киев намерен перенять у Европы опыт прокси-войны и привлечь к конфликту наемников из бедных стран вместо своих бойцов, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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