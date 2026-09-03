Мирошник заявил об изменении характера боевых действий на Украине из-за БПЛА
Характер боевых действий на Украине изменился в том числе из-за атак БПЛА по мирному населению. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.
Как отметил дипломат, характер зверств ВСУ стал иным не потому, что изменился противник, а из-за изменения характера боевых действий.
«По нашей статистике, 90% пострадавших мирных - это результат действий беспилотников», - отметил Мирошник.
Посол добавил, что Киев выбирает «дистанционное воздействие» посредством атак БПЛА для агрессии и создания невыносимых условий для жизни. По словам Мирошника, часто много преступлений «совершается сидя у пульта».
Ранее дипломат заявил, что Киев намерен перенять у Европы опыт прокси-войны и привлечь к конфликту наемников из бедных стран вместо своих бойцов, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В России обсуждают снижение цены отсечения нефти в бюджетном правиле
- «Выбирали царь и директор»: Гергиев о руководстве Большим и Мариинским театрами
- «Не закручивать гайки!»: Путин пообещал поддержку бизнеса на Дальнем Востоке
- Над Россией за ночь сбили 416 украинских беспилотников
- Новак: Ситуация с бензином стабилизировалась
- Глава «РЖД» рассказал, как решается проблема с летним дефицитом билетов на юг
- «Террористам — возмездие»: Как Россия ответит на угрозы своему воздушному пространству
- Новак заявил, что Россия сможет отремонтировать 100% НПЗ
- Мирошник заявил об изменении характера боевых действий на Украине из-за БПЛА
- Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Третье сентября»