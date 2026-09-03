Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Третье сентября»

Певец и композитор, народный артист России зарегистрировал на свое имя товарный знак «Третье сентября». Об этом сообщает ТАСС.

Шуфутинский объяснил рекордный интерес к хиту «Третье сентября»

По данным агентства, бренд зарегистрирован до 3 сентября 2032 года.

Под этим товарным знаком разрешается организовывать и проводить концерты, выпускать рекламу, оказывать услуги гостиниц и ресторанов, пишет 360.ru. Кроме того, владелец бренда может предоставлять ряд других услуг.

Игорь Николаев написал текст песни «Третье сентября» - хита Михаила Шуфутинского. Автором музыки выступил композитор Игорь Крутой.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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