Путин назвал Индонезию ключевым партнером РФ в Юго-Восточной Азии
Индонезия - ключевой партнер России в Юго-Восточной Азии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер провел встречу с президентом Индонезии Прабово Субианто на полях Восточного экономического форума, пишет 360.ru.
Как отметил Путин, на протяжении многих лет Россию и Индонезию связывают узы дружбы.
«Развивается торговля, она растет. В прошлом году свыше 12% плюс. Работает совместная комиссия. В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика», - цитирует президента России ТАСС.
Путин также указал, что Джакарта - надежный и давний друг Москвы в рамках АСЕАН, страны сотрудничают на площадках везде, в том числе в ООН.
Ранее председатель Совета представителей регионов Индонезии Султан Бахтиар Наджамудин заявлял, что республика будет развивать сотрудничество с Россией в области обороны.
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