Путин назвал Индонезию ключевым партнером РФ в Юго-Восточной Азии

Индонезия - ключевой партнер России в Юго-Восточной Азии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер провел встречу с президентом Индонезии Прабово Субианто на полях Восточного экономического форума, пишет 360.ru.

Как отметил Путин, на протяжении многих лет Россию и Индонезию связывают узы дружбы.

«Развивается торговля, она растет. В прошлом году свыше 12% плюс. Работает совместная комиссия. В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика», - цитирует президента России ТАСС.

Путин также указал, что Джакарта - надежный и давний друг Москвы в рамках АСЕАН, страны сотрудничают на площадках везде, в том числе в ООН.

Ранее председатель Совета представителей регионов Индонезии Султан Бахтиар Наджамудин заявлял, что республика будет развивать сотрудничество с Россией в области обороны.

