Мирошник заявил, что США еще вернутся к вопросу урегулирования на Украине

США не ввязываются в серьезное противостояние с Евросоюзом из-за Украины, однако остаются важным игроком в урегулировании и ожидают условий, в которых вмешаются в ситуацию с пользой для себя. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

Как отметил дипломат, США были не в состоянии додавить Киев к нормальным договоренностям, достигнутым в Анкоридже.

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«Причем это те договоренности, которые американцы ведь сами предложили. То есть они исходили из того, что они в состоянии реализовать этот проект и что они в состоянии или принудить, или уговорить Украину принять эти условия и их реализовать. Оказалось, что нет», - заявил Мирошник, добавив, что в Европе не захотели принятия этих условий.

Дипломат отметил, что в ЕС хотят продолжения конфликта на Украине, так как еще не закончили формирование своего военно-промышленного комплекса. При этом США соглашаются отойти от урегулирования и «пока заняться Ираном». Мирошник не считает, что Вашингтон совсем отказался от украинского урегулирования, США будут возвращаться к этому проекту или «ожидать изменения фона, изменения условий».

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США хотят урегулирования украинского конфликта.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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