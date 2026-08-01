Мирошник заявил, что США еще вернутся к вопросу урегулирования на Украине

США не ввязываются в серьезное противостояние с Евросоюзом из-за Украины, однако остаются важным игроком в урегулировании и ожидают условий, в которых вмешаются в ситуацию с пользой для себя. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

Как отметил дипломат, США были не в состоянии додавить Киев к нормальным договоренностям, достигнутым в Анкоридже.