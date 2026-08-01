В России обновят 75 аэропортов до 2030 года
Как минимум 75 аэропортов модернизируют в России до 2030 года. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс.
«До 2030 года будут модернизированы не менее 75 международных и региональных аэропортов, включая строительство новых терминалов», - указали в ведомстве.
Намечены строительство и реконструкция комплексов в Благовещенске, Горно-Алтайске, Вологде, Краснодаре и Ярославле, на Севере и Дальнем Востоке. Работы проведут в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы».
Между тем председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в беседе с НСН призвал создавать в регионах оперативные штабы для защиты прав авиапассажиров, которые будут работать совместно с аэропортами и авиакомпаниями.
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