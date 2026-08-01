Артемьев и Корсаков завершили работу в отряде космонавтов

Космонавты Олег Артемьев и Сергей Корсаков завершили работу в отряде космонавтов «Роскосмоса». Об этом сообщили в госкорпорации.

Отмечается, что Артемьев - 118-й космонавт РФ - завершил работу 24 июля. При этом Корсаков, который является 127-м космонавтом, закончил трудовую деятельность 31 июля.

Олег Артемьев совершил три космических полета в 2014, 2018 и 2022 годах и восемь выходов в открытый космос, суммарная продолжительность которых составляет 53 часа 32 минуты. Сергей Корсаков в 2022 году осуществил полет в космос продолжительностью 195 суток.

Между тем космонавту Кириллу Пескову присвоили звание Героя России.

