В Совфеде опровергли данные о цифровом рубле как инструменте слежки

Цифровой рубль не является инструментом слежки за россиянами, он создан для безопасности денег и удобства граждан. Об этом рассказал зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин в интервью ТАСС.

Как напомнил сенатор, цифровой рубль - новая форма российской валюты, в том числе для хранения средств. В обществе есть опасения, которые в том числе распространяют в интернете, о том, что такая валюта нужна, чтобы контролировать россиян и следить за ними.

«Это все делается для удобства и безопасности денег, которые вращаются в нашей стране и находятся на счетах у наших граждан», - подчеркнул Шейкин.

Ранее в Банке России сообщили, что все 12 системно значимых крупных отечественных банков готовы к массовому запуску цифрового рубля.

