Мирошник: С 2014 года в ЛНР и ДНР погибли более 300 детей

С 2014 года в результате атак ВСУ в Луганской и Донецкой Народных Республиках погибли более 300 детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России по преступлениям Украины Родиона Мирошника.

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При этом он подчеркнул, что с начала текущего года на территории России погибли минимум 40 несовершеннолетних граждан. Между тем, по его словам, ранения различной степени тяжести получили 143 ребенка.

Ранее «Известия» сообщили, что 27 июля в России пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям.

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
ТЕГИ:ДетиСмертьДонбассВСУСпецоперация

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