Мирошник: С 2014 года в ЛНР и ДНР погибли более 300 детей

При этом он подчеркнул, что с начала текущего года на территории России погибли минимум 40 несовершеннолетних граждан. Между тем, по его словам, ранения различной степени тяжести получили 143 ребенка.

Ранее «Известия» сообщили, что 27 июля в России пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям.

