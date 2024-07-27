Мирошник: С 2014 года в ЛНР и ДНР погибли более 300 детей
27 июля 202410:59
С 2014 года в результате атак ВСУ в Луганской и Донецкой Народных Республиках погибли более 300 детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России по преступлениям Украины Родиона Мирошника.
При этом он подчеркнул, что с начала текущего года на территории России погибли минимум 40 несовершеннолетних граждан. Между тем, по его словам, ранения различной степени тяжести получили 143 ребенка.
Ранее «Известия» сообщили, что 27 июля в России пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru