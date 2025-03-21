Миронов заявил, что за подрывом ГИС «Суджа» может стоять Великобритания

За осуществлённым ВСУ подрывом газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области может стоять Великобритания. Как пишет ТАСС, об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов.

МО РФ: ВСУ подорвали ГИС «Суджа» для дискредитации мирных инициатив Трампа

По его словам, произошедшее является провокацией, цель которой - срыв мирных инициатив президента США Дональда Трампа. Лондон же заинтересован в эскалации конфликта.

«Ради этого они готовы даже идти наперекор США, преследуя сугубо свои политические и экономические цели», - указал политик.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдом заявления Украины о том, что ГИС в Судже якобы обстреляли российские военные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/mironovonline
ТЕГИ:ВеликобританияКурская ОбластьПровокацияСправедливая РоссияСергей Миронов

Горячие новости

Все новости

партнеры