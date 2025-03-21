По его словам, произошедшее является провокацией, цель которой - срыв мирных инициатив президента США Дональда Трампа. Лондон же заинтересован в эскалации конфликта.

«Ради этого они готовы даже идти наперекор США, преследуя сугубо свои политические и экономические цели», - указал политик.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдом заявления Украины о том, что ГИС в Судже якобы обстреляли российские военные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



