Миронов заявил, что за подрывом ГИС «Суджа» может стоять Великобритания
За осуществлённым ВСУ подрывом газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» в Курской области может стоять Великобритания. Как пишет ТАСС, об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов.
По его словам, произошедшее является провокацией, цель которой - срыв мирных инициатив президента США Дональда Трампа. Лондон же заинтересован в эскалации конфликта.
«Ради этого они готовы даже идти наперекор США, преследуя сугубо свои политические и экономические цели», - указал политик.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдом заявления Украины о том, что ГИС в Судже якобы обстреляли российские военные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru