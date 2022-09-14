Миронов предложил пригласить Шойгу в Госдуму для разговора «тет-а-тет»

Фракция «Справедливая Россия - За правду» предлагает пригласить в Государственную думу министра обороны Сергея Шойгу, чтобы народные избранники могли с ним пообщаться в закрытом режиме. Такая инициатива направлена в Совет Думы, сообщил руководитель фракции Сергей Миронов.

По его словам, темой встрече может стать ход спецоперации российских вооруженных сил на Украине. Между тем, ранее сегодня в КПРФ опровергли подлинность «письма» лидера партии Геннадия Зюганова президенту РФ Владимиру Путину якобы с просьбой не назначать главу Чечни Рамзана Кадырова министром обороны РФ.

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Как подчеркнули в партии, публикация в СМИ содержит подложный текст с фейковой подписью Зюганова на фальшивом бланке Центрального Комитета КПРФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Во вторник на планерном заседании Госдумы Геннадий Зюганов призвал к «полной мобилизации сил и ресурсов России для победы в спецоперации на Украине». Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко затем пояснил, что под этим следует понимать в первую очередь «мобилизацию экономики, политической системы», а не всеобщий призыв на военную службу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаСергей ШойгуСергей Миронов
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