Миронов поддержал Онищенко против новогодних каникул
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в эфире НСН напомнил, что неоднократно вносил в Госдуму законопроект об увеличении майских каникул за счет новогодних.
Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних выходных. По его мнению, они отрицательно сказываются как на экономике страны, так и на здоровье граждан. По его словам, первые дни января – это самые напряженные дни для скорой помощи.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в эфире НСН поддержал предложение Онищенко. Он напомнил, что неоднократно вносил в Госдуму законопроект об увеличении майских каникул за счет новогодних.
«Объявить нерабочими праздничными днями 1, 2 ,3 и 4 января, 5 января сделать рабочим днем, а вместо него праздничным нерабочим днем сделать 2 мая. Пусть в весенний период, когда российские граждане традиционно проводят время на дачных участках, у них появится дополнительный день для отдыха вместе с 1 мая. Поэтому, я такую идею поддерживаю и не понимаю тех, кто не хочет сократить это январское время обильных возлияний и вынужденного времяпрепровождения в городе. Сторонники растянутых новогодних каникул, возможно, возразят: люди устают в конце года, им надо отдохнуть! По-моему, это – не аргумент. Работающий человек одинаково заслуживает право отдохнуть в любое время. Только вот весной выходные дни у граждан России получаются более плодотворными и более разумными», - сказал Миронов.
Ранее глава центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН рассказал о положительном эффекте новогодних выходных для экономики.
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