Миронов поддержал Онищенко против новогодних каникул

В успехе программы импортозамещения продуктов питания заверил пресс-секретарь президента

Задачи остановить импорт продуктов питания не стояло - Песков

Исследование: плановых показателей за восемь лет с момента принятия стратегии импортозамещения не было достигнуто

Из Норвегии в Россию через Южную Америку