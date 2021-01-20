Лидер «Справедливой России» описал избирателя новой объединенной партии
Партия «Справедливая Россия» объединится с партиями «За правду» писателя Захара Прилепина и «Патриоты России» Геннадия Семигина, соглашение об объединении будет подписано в ближайшие дни.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что избиратели новой объединённой политической силы – это люди, верящие в социалистическое будущее, и добавил, что процесс объединения левых политических сил только начался, передает «Радио1».
Как рассказал Миронов ранее в эфире НСН, он останется главой фракции, рассчитывая в предстоящих выборах в Госдуме занять второе место. Целью объединения является консолидация левых сил.
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в эфире НСН назвал причины объединения партий.
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