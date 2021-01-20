Миронов назвал главных врагов своей коалиции с Прилепиным
Лидер партии «Справедливая Россия» в эфире НСН рассказал, что будет лидером партии и раскрыл ее предварительное название.
Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» объединятся, соответствующее соглашение может быть подписано до конца недели, подтвердил в эфире НСН лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Давным-давно назрела необходимость объединения левые патриотические силы. На левом фланге у нас слишком много партий, и мы растопыренными пальцами воюем с монополистом в лице "Единой России", что, прямо сказать, не очень получается. То, что объединились три партии, это только начало большого объединения. Мы обращаемся ко всем партиям на левом фланге – и к КПРФ, и к партии "Родина", и к партии "Пенсионеры за справедливость" с призывом объединяться. Мы уверены, что демонстрация нашей солидарности, наших усилий в защиту людей труда, в защиту наших многострадальных пенсионеров, найдет поддержку избирателей», - заявил он.
Политик рассказал, что останется главой фракции, рассчитывая в предстоящих выборах в Госдуме занять второе место.
«Мы будем бороться на предстоящих выборах в Госдуму как минимум за второе место, не ниже. Нас должно быть больше в парламенте, чтобы мы могли противостоять таким законам, как пенсионная реформа, против которого все три фракции проголосовали, но «Единая Россия» протащила этот антинародный закон, потому что нам не хватило сил. Есть несколько вариантов названия новой партии. Оно будет, скорее всего, короткое, «Справедливая Россия. За правду». Окончательное решение еще не принято. Мы рассчитываем, что к нам будут присоединяться. Достигнута договоренность, что, так как объединение происходит на базе парламентской партии «Справедливая Россия», председателем новой партии останусь я. Надеюсь, что на предстоящем съезде делегаты поддержат это решение», - отметил Миронов.
О возможном объединении партий стало известно в конце 2020 года. Миронов неоднократно заявлял, что ведёт переговоры с разными партиями.
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