Миронов назвал главных врагов своей коалиции с Прилепиным

Политик рассказал, что останется главой фракции, рассчитывая в предстоящих выборах в Госдуме занять второе место.

«Мы будем бороться на предстоящих выборах в Госдуму как минимум за второе место, не ниже. Нас должно быть больше в парламенте, чтобы мы могли противостоять таким законам, как пенсионная реформа, против которого все три фракции проголосовали, но «Единая Россия» протащила этот антинародный закон, потому что нам не хватило сил. Есть несколько вариантов названия новой партии. Оно будет, скорее всего, короткое, «Справедливая Россия. За правду». Окончательное решение еще не принято. Мы рассчитываем, что к нам будут присоединяться. Достигнута договоренность, что, так как объединение происходит на базе парламентской партии «Справедливая Россия», председателем новой партии останусь я. Надеюсь, что на предстоящем съезде делегаты поддержат это решение», - отметил Миронов.

О возможном объединении партий стало известно в конце 2020 года. Миронов неоднократно заявлял, что ведёт переговоры с разными партиями.

