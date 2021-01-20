Слабая кампания. Зачем объединились партии Миронова и Прилепина

«Справедливая Россия» объединится с партиями «За правду» писателя Захара Прилепина и «Патриоты России» Геннадия Семигина. По словам первого замглавы думской фракции СР Михаила Емельянова, соглашение об объединении будет подписано в ближайшие дни.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в эфире НСН назвал причины объединения партий.

«Миронов – сер. От того, что к нему еще две партии-карлика присоединятся, он ярким и понятным людям не станет. Эта коалиция от того, что "Справедливая Россия" довольно слабо ведет кампанию и неуверенно себя чувствует. Вполне возможно, что присоединение таких двух брендов, как "Патриоты" и "За правду", даст "Справедливой России" дополнительные очки и голоса избирателей. Все будет зависеть от списка кандидатов, который партия предъявит на выборах в сентябре. Когда будет сформирован список, тогда можно будет говорить о шансах», - сказал Чеснаков.