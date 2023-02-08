«Мир без сквернословов был бы чище»: Гаврилов прокомментировал слова Писториуса о Путине

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов прокомментировал резкие высказывания министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о президенте Владимире Путине. Слова дипломата приводит ТАСС.

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Заявление Писториуса о том, что «мир без Путина был бы лучше», переходит все границы дозволенного, сказал Гаврилов.

Слова министра обороны ФРГ говорят о том, что Европа осознала свое безысходное положение, считает Гаврилов. Россия сделает соответствующие выводы, добавил дипломат.

«Мир без министров, сквернословящих в духе Бориса Писториуса, был бы однозначно чище», - подчеркнул Гаврилов.

О резком высказывании министра обороны ФРГ ранее сообщила газета Bild. 7 февраля Писториус посетил Киев, отмечал НСН.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ФРГВладимир Путин
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