В ФРГ сообщили о скором начале обучения украинских военных на танках Leopard

Обучение украинских солдат на танках Leopard начнется в ближайшее время в Мюнстере, это будет лишь обучение самым основным навыкам, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала Phoenix по итогам посещения танкового батальона в Аугустдорфе.

По его словам, по-другому не получится.