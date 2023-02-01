В ФРГ сообщили о скором начале обучения украинских военных на танках Leopard

Обучение украинских солдат на танках Leopard начнется в ближайшее время в Мюнстере, это будет лишь обучение самым основным навыкам, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала Phoenix по итогам посещения танкового батальона в Аугустдорфе.

По его словам, по-другому не получится.

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«Это будет, конечно, не полный курс обучения, каким его проходят наши солдаты», - добавил министр.

Ранее глава Минобороны ФРГ потребовал компенсацию Германии за переданные Украине танки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТанкиВСУОбучениеГермания
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