Минюст РФ внёс «The Moscow Times» и Фонд Карнеги в реестр нежелательных НПО

Ранее Генпрокуратура РФ признала деятельность интернет-издания «The Moscow Times» нежелательной. В ведомстве уточняли, что учредителем и владельцем издания является гражданин Нидерландов. Работу «The Moscow Times» охарактеризовали как направленную на «дискредитацию решений российского руководства как во внешней, так и во внутренней политике».

Доступ к сайту организации был ограничен Роскомнадзором.

Ранее Минюст также внес в реестр иноагентов Telegram-канал ВЧК-ОГПУ и проект «Русский криминал», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



