Минюст РФ внёс «The Moscow Times» и Фонд Карнеги в реестр нежелательных НПО
Министерство юстиции России внесло издание «The Moscow Times» и Фонд Карнеги (обе организации признаны в РФ иноагентами) в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, сообщили на сайте Минюста.
Ранее Генпрокуратура РФ признала деятельность интернет-издания «The Moscow Times» нежелательной. В ведомстве уточняли, что учредителем и владельцем издания является гражданин Нидерландов. Работу «The Moscow Times» охарактеризовали как направленную на «дискредитацию решений российского руководства как во внешней, так и во внутренней политике».
Доступ к сайту организации был ограничен Роскомнадзором.
Ранее Минюст также внес в реестр иноагентов Telegram-канал ВЧК-ОГПУ и проект «Русский криминал», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru