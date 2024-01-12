Писатель Борис Акунин признан иноагентом

Министерство юстиции России признало иностранным агентом писателя Бориса Акунина (Чхартишвили) (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщается на сайте ведомства.

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В Минюсте отметили, что Акунин выступал против спецоперации на Украине и распространял недостоверные сведения о Российской Федерации и Вооруженных силах РФ. Кроме того, ведомство сообщило об участии писателя в сборе средств в поддержку украинский армии и распространении материалов иноагентов.

Также в перечень иностранных агентов внесли журналиста Александра Минкина, автора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина, бывшего муниципального депутата из Марий Эл Антона Соколова и интернет-издание «Холод».

В конце декабря Минюст признал иноагентом художника и создателя мультфильма «Масяня» Олега Куваева. МВД объявило его в розыск, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ИноагентыБорис АкунинМинюст РФ

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