Минюст признал иноагентами блогера Потапенко и журналиста Трудолюбова

В реестр включен блогер и предприниматель Дмитрий Потапенко. В Минюсте заявили, что бизнесмен в качестве респондента участвовал на информационных площадках, предоставляемых иноагентами, а также распространял недостоверную информацию о деятельности органов власти.

Также иноагентом признан журналист Максим Трудолюбов и проект «ВОТ ТАК». В ведомстве указали, что они распространяли недостоверную информацию о решениях органов власти Российской Федерации.

На прошлой неделе в реестр иностранных агентов внесли социолога Григория Юдина, политика Евгения Чирикова и журналистку Лолу Тагаеву, напоминает «Радиоточка НСН».

