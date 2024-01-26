Минюст признал иноагентами блогера Потапенко и журналиста Трудолюбова
Министерство юстиции России в пятницу, 26 января, обновило перечень иностранных агентов. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
В реестр включен блогер и предприниматель Дмитрий Потапенко. В Минюсте заявили, что бизнесмен в качестве респондента участвовал на информационных площадках, предоставляемых иноагентами, а также распространял недостоверную информацию о деятельности органов власти.
Также иноагентом признан журналист Максим Трудолюбов и проект «ВОТ ТАК». В ведомстве указали, что они распространяли недостоверную информацию о решениях органов власти Российской Федерации.
На прошлой неделе в реестр иностранных агентов внесли социолога Григория Юдина, политика Евгения Чирикова и журналистку Лолу Тагаеву, напоминает «Радиоточка НСН».
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