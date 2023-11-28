Минюст включил американскую организацию CEPA в реестр нежелательных
Министерство юстиции признало деятельность американский организации Center for European Policy Analysis («Центр анализа европейской политики») нежелательной в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Минюст включил организацию в список нежелательных на основании решения Генеральной прокуратуры от 23 октября 2023 года.
Генпрокуратура 16 октября признала нежелательной в России деятельность австрийской Central European University. В ведомстве отметили, что организация дискредитировала спецоперацию на Украине и политическое руководство РФ.
Ранее нежелательной на территории России признана деятельность немецкой неправительственной организации «Центр восточноевропейских и международных исследований» (ZoiS), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нетаньяху сообщил об освобождении 74 заложников из сектора Газа
- Актер Огурцов заявил о раскаянии вернувшегося в Россию Серебрякова
- Минюст включил американскую организацию CEPA в реестр нежелательных
- Мурашко: младенческая смертность в РФ достигла исторического минимума
- СМИ: секретный офис ЦРУ десятки лет занимался поисками НЛО
- Amazon представил первые кадры сериала по популярной игре Fallout
- Таганский суд оштрафовал соцсеть Likee на 800 тыс рублей
- Ущерб от шторма в Крыму предварительно оценили в 490 млн рублей
- Киркоров встал на колени перед Гузеевой на премьере фильма «Теща»
- Патриарх Кирилл заявил об изменении облика российских городов из-за мигрантов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru