Минюст включил американскую организацию CEPA в реестр нежелательных

Министерство юстиции признало деятельность американский организации Center for European Policy Analysis («Центр анализа европейской политики») нежелательной в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Минюст включил организацию в список нежелательных на основании решения Генеральной прокуратуры от 23 октября 2023 года.

Генпрокуратура 16 октября признала нежелательной в России деятельность австрийской Central European University. В ведомстве отметили, что организация дискредитировала спецоперацию на Украине и политическое руководство РФ.

Ранее нежелательной на территории России признана деятельность немецкой неправительственной организации «Центр восточноевропейских и международных исследований» (ZoiS), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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