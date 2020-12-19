Минюст США обвинил российского бизнесмена в нелегальном экспорте технологий

Министерство торговли США создало "черный список", в которые попали физические и юридические лица, которых власти страны подозревают в угрозе национальным интересам и безопасности Штатов. В санкционный список попали 77 граждан и компаний из Китая, Пакистана, ОАЭ и ряда стран Европы.

Российские компании "Космос Комплект" и "Совтест Комп" и бизнесмен Ильяс Сабиров также попали под американские санкции. В Минюсте США заявили, что Сабиров мог вступить в сговор с двумя болгарскими гражданами с целью экспорта в РФ продукции, которая "требует спецразрешения".

По данным американского ведомства, компании "Космос Комплект" и "Совтест Комп", которыми управляет Сабиров, контролируют болгарское предприятие Multi Technology Integration Group EEOD (MTIG). По информации обвинения, с ее помощью бизнесмен проводил незаконные транзакции.

