Минторг США ввёл новые санкции против России
Американское министерство торговли ввело новые ограничения в отношении двух российских компаний и одного физического лица. Соответствующий документ опубликован в официальном журнале правительства США.
Санкции Минторга касаются лиц и организаций, которые могут быть причастны к деятельности, противоречащей национальной безопасности или международным интересам США.
В санкционный список попали 77 граждан и компаний из Китая, Пакистана, ОАЭ и ряда стран Европы. В частности, в перечень включены российские предприятия «Космос Комплект», «Совтест Комп» и бизнесмен Ильяс Сабиров.
Ранее США ввели санкции в отношении футбольного клуба «Ахмат», Фонда имени Ахмата Кадырова, компаний «Мега Строй Инвест Лимитед» и «Чеченские минеральные воды», а также бойцовского клуба ММА «Ахмат». Власти заблокируют имущество и банковские счета организаций в США.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,8 млн+28 552 / сут.
Умерли
49 762+611 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 093 / сут.
- Собянин: Власти Москвы не планируют ограничений по европейскому образцу
- Стартовый комплекс для «Ангары» будет совершать до 10 пусков в год
- Российский сапёр погиб в Карабахе во время разминирования дороги
- Собянин рассказал о своём состоянии после вакцинации от COVID-19
- Пентагон опроверг приостановку сотрудничества с командой Байдена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru