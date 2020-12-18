Минторг США ввёл новые санкции против России

Американское министерство торговли ввело новые ограничения в отношении двух российских компаний и одного физического лица. Соответствующий документ опубликован в официальном журнале правительства США.

Санкции Минторга касаются лиц и организаций, которые могут быть причастны к деятельности, противоречащей национальной безопасности или международным интересам США.

В санкционный список попали 77 граждан и компаний из Китая, Пакистана, ОАЭ и ряда стран Европы. В частности, в перечень включены российские предприятия «Космос Комплект», «Совтест Комп» и бизнесмен Ильяс Сабиров.

Ранее США ввели санкции в отношении футбольного клуба «Ахмат», Фонда имени Ахмата Кадырова, компаний «Мега Строй Инвест Лимитед» и «Чеченские минеральные воды», а также бойцовского клуба ММА «Ахмат». Власти заблокируют имущество и банковские счета организаций в США.

