Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов организацию «Первый научный»
20 июня 202219:48
Минюст РФ внес в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранных агентов, организацию «Первый научный».
Организация создана ранее внесенным в данный перечень блогером Евгением Понасенковым. Он был включен в реестр 1 апреля.
Ранее Минюст впервые исключил граждан из списка СМИ-иноагентов. Ими стали член движения «Голос» (признано иноагентом) Аркадий Любарев и правозащитница Людмила Кузьмина.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 081 / сут.
Умерли
380 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 279 / сут.
- Глава Евросовета призовет лидеров ЕС проголосовать по вопросу Украины
- Два человека погибли при крушении самолета на севере Англии
- Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов организацию «Первый научный»
- Подозреваемый в избиении подростка в подмосковной электричке задержан
- Байден: очень вероятно, что Украина станет членом ЕС
- Аксёнов назвал число эвакуированных после удара ВСУ по «Черноморнефтегазу»
- Немецкий генерал призвал НАТО готовиться к применению ядерного оружия против РФ
- Юбилей на Байкале. Николаю Дроздову - 85
- Орбан поддержал предоставление Украине статуса кандидата в ЕС
- Бургер «Биг Тейсти» переименуют в «Биг спешл»
19 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru