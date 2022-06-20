Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов организацию «Первый научный»

Минюст РФ внес в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранных агентов, организацию «Первый научный».

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Организация создана ранее внесенным в данный перечень блогером Евгением Понасенковым. Он был включен в реестр 1 апреля.

Ранее Минюст впервые исключил граждан из списка СМИ-иноагентов. Ими стали член движения «Голос» (признано иноагентом) Аркадий Любарев и правозащитница Людмила Кузьмина.

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ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
ТЕГИ:СМИМинюст РФ
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