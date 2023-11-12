Минцифры: блокироваться будут сервисы VPN, представляющие угрозу

В России будут блокировать конкретные сервисы VPN, которые определены экспертной комиссией как угроза безопасности функционирования интернета, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Минцифры на обращение фракции «Новые люди» в Госдуме РФ.

Аналитик Кусков: Блокировка VPN-сервисов затронет и другие приложения

Затруднение ограничения доступа к информации в Сети, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законом, определяется как угроза безопасности функционирования интернета.

Ранее сенатор Артем Шейкин попросил Роскомнадзор заблокировать 51 VPN-сервис. Подобные сервисы предоставляют доступ к запрещенным в России ресурсам. Все приложения, которые устанавливаются на смартфон, так или иначе собирают данные о человеке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Интернет

Горячие новости

Все новости

партнеры