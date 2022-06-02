Минторг США добавил 71 компанию из РФ и Белоруссии в черный список

Министерство торговли США добавило 71 организацию из России и Белоруссии в черный список. Об этом сообщает ТАСС.

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Согласно данным, в список вошли авиастроительные и судостроительные заводы.

Ранее Министерство финансов США ввело персональные санкции в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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ФОТО: РИА Новости
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