Минторг США добавил 71 компанию из РФ и Белоруссии в черный список
2 июня 202223:39
Министерство торговли США добавило 71 организацию из России и Белоруссии в черный список. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно данным, в список вошли авиастроительные и судостроительные заводы.
Ранее Министерство финансов США ввело персональные санкции в отношении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
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2 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru