Минсельхоз Молдавии: экспорт яблок в РФ реализуется в обход санкций
Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии Виорел Герчиу заявил, что производители яблок разрешили проблемы с экспортом в РФ «обходными путями». Об этом он сообщил в интервью телеканалу Jurnal, передает ТАСС.
Герчиу отметил, что на конец февраля на молдавских складах было около 100-120 тыс. тонн яблок, 80% из них было экспортировано в Россию. Он добавил, что из-за санкций сельхозпроизводители понесли дополнительные расходы.
Он подчеркнул, что не все молдавские банки были заблокированы, поэтому производители нашли выход и реализовали запасы.
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