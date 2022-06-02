Минсельхоз Молдавии: экспорт яблок в РФ реализуется в обход санкций

Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии Виорел Герчиу заявил, что производители яблок разрешили проблемы с экспортом в РФ «обходными путями». Об этом он сообщил в интервью телеканалу Jurnal, передает ТАСС.

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Герчиу отметил, что на конец февраля на молдавских складах было около 100-120 тыс. тонн яблок, 80% из них было экспортировано в Россию. Он добавил, что из-за санкций сельхозпроизводители понесли дополнительные расходы.

Он подчеркнул, что не все молдавские банки были заблокированы, поэтому производители нашли выход и реализовали запасы.

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