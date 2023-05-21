Минстрой установит правила строительства деревянных многоэтажек

Это планируется сделать к 2024 году. Преимущества строений из деревянных панелей — устойчивость к нагрузкам, прочность, высокая скорость строительства, экономичность. Дома можно возводить в любых климатических условиях.

Уже ведется разработка проектов таких построек, среди них гостиничные комплексы в Москве, Московской и Иркутской областях, а также в Карелии и на Кавказе.

Отмечается, что россияне считают, что такие здания пожароопасны и не могут быть надежными.

Ранее в Минстрое заявили, что Россия может потерять города из-за нехватки нового жилья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

