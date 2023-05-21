Минстрой установит правила строительства деревянных многоэтажек
Минстрой России планирует внедрить правила для строительства деревянных домов до 12 этажей, сообщают «Известия».
Это планируется сделать к 2024 году. Преимущества строений из деревянных панелей — устойчивость к нагрузкам, прочность, высокая скорость строительства, экономичность. Дома можно возводить в любых климатических условиях.
Уже ведется разработка проектов таких построек, среди них гостиничные комплексы в Москве, Московской и Иркутской областях, а также в Карелии и на Кавказе.
Отмечается, что россияне считают, что такие здания пожароопасны и не могут быть надежными.
Ранее в Минстрое заявили, что Россия может потерять города из-за нехватки нового жилья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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