Минстрой: Россия может потерять города из-за нехватки нового жилья

Глава ведомства обратил внимание, что жилье почти не строится в 600 российских городах. Файзуллин назвал это серьезной проблемой для развития страны.

Министр призвал начинать новые проекты там, где сейчас их практически нет. В противном случае Россия «потеряет» эти города, считает он.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против так называемой ипотеки от застройщика. По ее словам, регулятор не позволит сформироваться пузырю на рынке недвижимости, передает «Радиоточка НСН».

