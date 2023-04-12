Минстрой: Россия может потерять города из-за нехватки нового жилья
Министр строительства России Ирек Файзуллин выразил обеспокоенность нехваткой новостроек в сотнях городах страны. Свое мнение он высказал на XXIV Ясинской международной научной конференции.
Глава ведомства обратил внимание, что жилье почти не строится в 600 российских городах. Файзуллин назвал это серьезной проблемой для развития страны.
Министр призвал начинать новые проекты там, где сейчас их практически нет. В противном случае Россия «потеряет» эти города, считает он.
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против так называемой ипотеки от застройщика. По ее словам, регулятор не позволит сформироваться пузырю на рынке недвижимости, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru