Минские силовики задержали более 300 человек на акциях протеста

«Сегодня, 6 декабря, с 12.00 до 15.00 часов (совпадает с мск) в различных районах столицы собрались небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы… За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано более 300 граждан, в отношении которых начат административный процесс по статье 23.34 КоАП Республики Беларусь (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий)», - цитируют «Известия» сообщение пресс-службы ведомства.

Кроме того, сообщается о попытках задержанных выходить на проезжую часть на проспекте Партизанском, улицах Есенина и Голубева.

По данным полиции, отдельные задержанные ранее уже привлекались к ответственности за участие в протестных акциях. Уточняется, что некоторые «оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей».

Напомним, в Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста. По официальным данным, большинство голосов получил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция требовала назначения новых выборов. Митингующие по всей стране вышли на протестные акции, добиваясь отставки Лукашенко. Митинги продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Теперь они проходят в дворовом формате. Так участники пытаются избежать задержаний.

