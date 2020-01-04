Минск и Москва договорились о поставке первой партии нефти из России в Белоруссию
Минск и Москва договорились о поставке в Белоруссию первой партии нефти из России. Информация была опубликована на сайте концерна «Белнефтехим». Уточняется, что на данный момент уже «оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии».
Уточняется, что объем сырья, которое поступит нa белорусские нефтеперерaбaтывaющие зaводы в ближaйшее время, a тaкже зaпaсы, нaкопленные рaнее, позволят обеспечить безостaновочную рaботу предприятий в янвaре 2020 годa. Кaкaя именно российскaя компaния зaключилa первый в этом году контрaкт нa постaвку нефти в Белоруссию, в «Белнефтехиме» не уточнили.
Ранее НСН писала, что премьер-министр России Дмитрий Медведев, глава Минэнерго РФ Александр Новак и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о поставках нефти в республику в отсутствие нефтегазовых сотрудников.
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