Российские углеводороды будут поставляться в Белоруссию без контрактов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, глава Минэнерго РФ Александр Новак и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о поставках нефти в республику в отсутствие нефтегазовых сотрудников. Об этом во вторник, 31 декабря, сообщили в пресс-службе Лукашенко.
Ранее стало известно, что Лукашенко поручил найти альтернативные источники сырья для белорусских нефтеперерабатывающих заводов.
В частности, белорусский президент дал распоряжение поставлять нефть из прибалтийских портов, а также организовать поставки по нефтепроводу «Дружба».
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