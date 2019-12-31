Российские углеводороды будут поставляться в Белоруссию без контрактов

31 декабря 201916:50

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, глава Минэнерго РФ Александр Новак и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о поставках нефти в республику в отсутствие нефтегазовых сотрудников. Об этом во вторник, 31 декабря, сообщили в пресс-службе Лукашенко.

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Ранее стало известно, что Лукашенко поручил найти альтернативные источники сырья для белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

В частности, белорусский президент дал распоряжение поставлять нефть из прибалтийских портов, а также организовать поставки по нефтепроводу «Дружба».

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ФОТО: Kremlin.ru
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