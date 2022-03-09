Минобороны: заявление Киева об отсутствии желающих въехать в Россию — ложь
Заявления украинских властей об отсутствии желающих въехать по гуманитарным коридорам из Украины в Россию — ложь и провокация. Об этом заявил глава Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Мизинцев уточнил, что сейчас в базе Минобороны России зарегистрированы уже 2 589 910 желающих эвакуироваться из 1 917 населенных пунктов Украины.
Кроме того, Мизинцев подчеркнул, что сообщения Киева о том, что Россия не предоставляет гуманитарные коридоры, также является «наглой ложью».
Глава Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию обратил внимание на то, что вооруженные силы России обратились к Международному комитету Красного Креста с просьбой простимулировать власти Киева к проведению эвакуации мирных граждан с Украины.
Об организации гуманитарных коридоров из городов Украины делегации России и Украины договорились в ходе второго этапа переговоров, который прошел 3 марта.
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