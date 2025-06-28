Минобороны: За утро силы ПВО РФ сбили 8 беспилотников ВСУ
28 июня 202510:47
Утром 28 июня в период с 06:45 до 08:00 часов по московскому времени российские средства ПВО ликвидировали восемь беспилотников ВСУ над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, четыре украинских дрона были сбиты над Орловской областью, три — над Брянской и один — над Крымом.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» писал, что ночью субботы силы ПВО РФ уничтожили 31 БПЛА ВСУ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru