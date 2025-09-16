Лавров рассказал, на каких языках будут петь участники «Интервидения»

В конкурсе примут участие представители 23 стран, сообщает RT. Лавров отметил, что они могут петь и на иностранном языке.

«Но поощряются песни на национальном языке, и большинство будут делать именно это», - указал министр.

Ранее Лавров заявил, что «Интервидение» позволит узнать о России и её народе, поэтому конкурс можно считать «мягкой силой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».