Лавров рассказал, на каких языках будут петь участники «Интервидения»

Участники международного музыкального конкурса «Интервидение» будут сами решать, на каком языке они исполнят свои песни. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В конкурсе примут участие представители 23 стран, сообщает RT. Лавров отметил, что они могут петь и на иностранном языке.

«Но поощряются песни на национальном языке, и большинство будут делать именно это», - указал министр.

Ранее Лавров заявил, что «Интервидение» позволит узнать о России и её народе, поэтому конкурс можно считать «мягкой силой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

