Столтенберг назвал Россию одной из двух главных угроз для НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Россия и терроризм являются главными угрозами для альянса.
Также он сообщил, что в рамках реализации планов по укреплению региональной обороны планируется развернуть в Европе 300 тысяч военных в высокой степени боеготовности, и увеличить расходы на оборону до 2% ВВП.
Говоря об украинском конфликте Столтенберг отметил, что Киеву выделят ещё 500 миллионов евро помощи в виде горючего и медикаментов, в целом же НАТО намерено создать «многолетний пакет поддержки Украины», который приблизит её к вступлению в блок.
Кроме того, он заявил, что во время саммита альянса в Вильнюсе 11-12 июля пройдёт первый совет Украина — НАТО, участие в котором примет украинский президент Владимир Зеленский.
Ранее венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир предсказал, что на предстоящем саммите НАТО страны Запада объявят Россию главным врагом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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