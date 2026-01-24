Минобороны: ВС России поразили объекты ВПК Украины
Минувшей ночью 24 января российские военные поразили завод, производящий беспилотники дальнего действия, и объекты энергетики, используемые в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что массированный удар по украинским объектам был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными БПЛА.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Старица в Харьковской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер режиссер Александр Олейников
- Минобороны: ВС России поразили объекты ВПК Украины
- Минобороны: ВС РФ освободили Старицу в Харьковской области
- Число погибших от взрыва гранаты в Центре профподготовки МВД в Сыктывкаре увеличилось до 2
- СМИ: Актера Маклакова госпитализировали из-за проблем со зрением
- Бессент: В США объявили о возможном выходе Альберты из состава Канады
- На обратной стороне Солнца зафиксировали крупный двойной взрыв
- В Мурманской области демонтируют конструкции поврежденных из-за непогоды ЛЭП
- В Кемеровской области из-за вируса типа А из дома-интерната госпитализировали 46 человек
- В МВД перечислили регионы с самым высоким уровнем смертельных ДТП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru