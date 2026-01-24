Минобороны: ВС России поразили объекты ВПК Украины

Минувшей ночью 24 января российские военные поразили завод, производящий беспилотники дальнего действия, и объекты энергетики, используемые в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Деньги вместо территорий? В Абу-Даби продолжатся переговоры по Украине

В ведомстве уточнили, что массированный удар по украинским объектам был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными БПЛА.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Старица в Харьковской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

