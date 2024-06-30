Baza: Дроны ВСУ атаковали Новолипецкий металлургический комбинат

ВСУ совершили массированную атаку БПЛА на Новолипецкий металлургический комбинат. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно данным источника, атака на предприятие в Липецке началась еще в 2:00 часа ночи и продолжалось более часа. Известно, что за это время на территорию завода упали и взорвались семь дронов.

По предварительной информации, в результате падения одного из беспилотников повредилась установка разделения кислорода, а другой дрон повредил гараж, в результате чего, здание загорелось. Позже его удалось потушить.

В Киеве на энергообъекте прогремел взрыв и начался пожар

К тому же еще четыре БПЛА пытались атаковать здание кислородной станции. Фрагмент сбитого беспилотника также повредил крышу дома и сарая на улице Ильича в Липецке. Сообщается, что в результате атаки никто не пострадал.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что российские средства ПВО сбили девять украинских беспилотников над промзоной Липецка.

О попытках атаковать металлургический комбинат в городе украинскими дронами также сообщалось 17 июня, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Губернатор Курской области Роман Старовойт
ТЕГИ:ВСУЗаводЛипецкСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры