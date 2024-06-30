Baza: Дроны ВСУ атаковали Новолипецкий металлургический комбинат

ВСУ совершили массированную атаку БПЛА на Новолипецкий металлургический комбинат. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно данным источника, атака на предприятие в Липецке началась еще в 2:00 часа ночи и продолжалось более часа. Известно, что за это время на территорию завода упали и взорвались семь дронов.

По предварительной информации, в результате падения одного из беспилотников повредилась установка разделения кислорода, а другой дрон повредил гараж, в результате чего, здание загорелось. Позже его удалось потушить.