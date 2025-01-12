Минобороны: ВС РФ взяли под контроль село Калиново в Харьковской области

Кроме того, в Минобороны России добавили, что российским военным удалось поразить технику трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны, а также живую силу противника вблизи населенных пунктов Двуречная, Загоруйковка, Загрызово и Западное в Харьковской области, в селах Ивановка и Торское в ДНР.

До этого в министерстве рассказали, что подразделения «Южной» группировки российских войск взяли под контроль населенный пункт Янтарное в ДНР.

Ранее в МО сообщили, что ВС России освободили город Курахово в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».