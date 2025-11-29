Минобороны: ВС РФ поразили объекты ВПК Украины

Минувшей ночью 29 ноября российские военные поразили предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объекты энергетики, которые обеспечивали их работу. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Пожары и пострадавшие: ВСУ атаковали РФ сотней дронов

В ведомстве отметили, что ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками.

Ранее в МО объявили, что ночью субботы российские силы ПВО сбили 103 БПЛА ВСУ над территорией страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
