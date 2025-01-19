Минобороны: ВС РФ освободили Воздвиженку в ДНР

Отмечается, что ВСУ потеряли более 530 военнослужащих, два бронетранспортера М113 американского производства и Pasi финского производства, а также четыре бронемашины, пять артиллерийских орудий и десять автомобилей.

Ранее в МО сообщили, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Времевка в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».