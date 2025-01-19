Минобороны: ВС РФ освободили Воздвиженку в ДНР

Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Воздвиженка в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным источника, освобождением этого населенного пункта занимались подразделения группировки войск «Центр».

В ведомстве также добавили, что ВС РФ поразили технику семи механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, штурмовой бригады нацполиции Украины и живую силу противника вблизи Дзержинска, Лысовки, Нововасильевки, Новоелизаветовки, Песчаного, Петровки, Славянки, Соленого, Украинки и Шевченко в ДНР.

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Отмечается, что ВСУ потеряли более 530 военнослужащих, два бронетранспортера М113 американского производства и Pasi финского производства, а также четыре бронемашины, пять артиллерийских орудий и десять автомобилей.

Ранее в МО сообщили, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Времевка в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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