Минобороны: ВС РФ освободили Воздвиженку в ДНР
Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Воздвиженка в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным источника, освобождением этого населенного пункта занимались подразделения группировки войск «Центр».
В ведомстве также добавили, что ВС РФ поразили технику семи механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, штурмовой бригады нацполиции Украины и живую силу противника вблизи Дзержинска, Лысовки, Нововасильевки, Новоелизаветовки, Песчаного, Петровки, Славянки, Соленого, Украинки и Шевченко в ДНР.
Отмечается, что ВСУ потеряли более 530 военнослужащих, два бронетранспортера М113 американского производства и Pasi финского производства, а также четыре бронемашины, пять артиллерийских орудий и десять автомобилей.
Ранее в МО сообщили, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Времевка в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru