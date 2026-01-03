Минобороны: ВС РФ освободили Бондарное в ДНР
3 января 202612:51
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Бондарное в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению приняли участи подразделения «Южной» группировки войск.
Ранее начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов объявил о рекордно высоких темпах наступления российской армии в декабре 2025 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Российские туристы застряли в Венесуэле
- Мишустин поручил усилить борьбу с дропперами
- В МИД России осудили вооруженную агрессию США против Венесуэлы
- СМИ: Местонахождение Мадуро и его жены неизвестно властям Венесуэлы
- Мосгорсуд признал законными приговоры по делу о краже у Чубайса
- Минобороны: ВС РФ освободили Бондарное в ДНР
- Госдума ускорит реставрацию памятников и углубится в подводную археологию
- Трамп: Мадуро захватили и вывезли из Венесуэлы
- Трамп отменил сделку по полупроводникам из-за угрозы нацбезопасности США
- Экономист: Украинским беженцам грозят многомиллионные штрафы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru