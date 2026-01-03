Минобороны: ВС РФ освободили Бондарное в ДНР

Венесуэла подверглась военной агрессии со стороны США Премьер-министр РФ Мишустин поручил проработать создание федерального оперштаба, который будет координировать работу по борьбе с интернет-мошенниками МТС: смартфоны бренда Samsung стали самым популярным подарком к Новому году Эрмитаж примет посетителей бесплатно в праздник Рождества 7 января