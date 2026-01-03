Минобороны: ВС РФ освободили Бондарное в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Бондарное в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Есть чем порадовать»: Путин оценил темпы наступления ВС РФ

В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению приняли участи подразделения «Южной» группировки войск.

Ранее начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов объявил о рекордно высоких темпах наступления российской армии в декабре 2025 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

