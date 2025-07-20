Минобороны: ВС РФ освободили Белую Гору в ДНР
20 июля 202512:49
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Белая Гора в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, в операции по освобождению приняли участие подразделения «Южной» группировки войск.
Ранее журналист Андрей Коц писал, что российская армия открыла новый фронт на севере Харьковской области в зоне СВО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: ПВО сбило 34 украинских БПЛА самолетного типа
- «Победа»: Расписание рейсов поменяли из-за ограничений во «Внуково» и «Шереметьево»
- Минобороны: ВС РФ освободили Белую Гору в ДНР
- Журналист Коц: Армия РФ открыла новый фронт на севере зоны СВО
- Куклачев: РФ и США могли бы обмениваться театральными постановками
- Россиянам объяснили, как из-за вклада в банке могут вырасти счета за ЖКУ
- СМИ: В «Шереметьево» пассажиры «Победы» заблокировали посадку на рейс в Минводы
- СМИ: Туристы из ФРГ и Польши устроили пробки на КПП в Калининградской области
- МЧС: На Камчатке объявили угрозу цунами
- В России ВС разрешил не сносить не мешающий гражданам самострой
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru