Минобороны: ВС РФ освободили Белую Гору в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Белая Гора в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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По данным ведомства, в операции по освобождению приняли участие подразделения «Южной» группировки войск.

Ранее журналист Андрей Коц писал, что российская армия открыла новый фронт на севере Харьковской области в зоне СВО, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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