Минобороны: ВС РФ освободили Белую Гору в ДНР

Российские силы ПВО утром сбили пять украинских дронов, летевших на Москву Российская армия открыла новый фронт в зоне СВО севернее Харьковской области На Камчатке в результате серии землетрясений прогнозируют подход волны цунами На границе ЕС с Калининградской областью образовались огромные пробки Путин поздравил с 85-летием композитора Давида Тухманова