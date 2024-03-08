Минобороны: Украина использует против ВС России токсичные химикаты

Украина использует против Вооружённых сил РФ широкий спектр токсичных химикатов. Как пишет РИА Новости, об этом заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.

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По его словам, применяются различные вещества - от удобрений, пестицидов, едких чистящих средств и лакокрасочной продукции до биотоксинов и химикатов, которые включены в Списки Приложения по химикатам к КЗХО.

«Поставки токсичных химикатов осуществляются западными кураторами Киева, в частности США», - заключил Тарабрин.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Украина разрабатывает новую тактику ведения боевых действий, которая предусматривает создание «особого химического пояса», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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