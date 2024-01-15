По его словам, в числе фигурантов должностные лица госорганов Украины и США, а также сотрудники частных компаний и посреднических организаций. Также Кириллов отметил, что в августе прошлого года во Львове прошел тренинг, который был направлен на обвинение России в применении биологического оружия.

Ранее Игорь Кириллов заявлял, что мощности финансируемой фондом Билла и Мелинды Гейтс компании Oxitec могут быть задействованы Соединенными Штатами для взращивания переносящих инфекции клещей и комаров, передает «Радиоточка НСН».

