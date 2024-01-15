Минобороны РФ в 2023 году выявило 50 причастных к биолабораториям США на Украине
Личности свыше 50 фигурантов военно-биологической деятельности США на Украине установило Минобороны РФ за 2023 год. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, в числе фигурантов должностные лица госорганов Украины и США, а также сотрудники частных компаний и посреднических организаций. Также Кириллов отметил, что в августе прошлого года во Львове прошел тренинг, который был направлен на обвинение России в применении биологического оружия.
Ранее Игорь Кириллов заявлял, что мощности финансируемой фондом Билла и Мелинды Гейтс компании Oxitec могут быть задействованы Соединенными Штатами для взращивания переносящих инфекции клещей и комаров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru