Минобороны Турция: «Щит весны» не направлен против России

Хулуси Акар отметил, что турецким военным с начала операции удалось сбить один беспилотник, уничтожены 72 артиллерийские установки, три системы ПВО, восемь вертолетов, 103 танка, а также 2212 сирийских военнослужащих.

По словам представителя военного ведомства Турции, операция «Щит весны» проводится в ответ на удар по позициям турецких военных, «унесшем 27 февраля жизни 36 военнослужащих в зоне деэскалации».

Ранее руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в эфире НСН удивился безоговорочной позиции турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который продолжает агрессию в Сирии и просит президента России Владимира Путина не вмешиваться в конфликт на этой территории.







