Минобороны Турция: «Щит весны» не направлен против России
Глава минобороны Турции Хулуси Акар Турция прояснил цели проведения операции «Щит весны», которая проходит на северо-западе Сирии. По словам военачальника, Турция не намерена создавать вооруженное противостояние с Россией, сообщает агентство Anadolu.
«Турция не преследует цель вооруженного противостояния с Россией в Сирии», - цитирует заявление Акара РИА Новости.
Как заявил министр обороны Турции, перед военными стоит задача - противостоять силам президента Сирии Башара Асада, им также надлежит «устранение радикализации и предотвращение миграции».
Хулуси Акар отметил, что турецким военным с начала операции удалось сбить один беспилотник, уничтожены 72 артиллерийские установки, три системы ПВО, восемь вертолетов, 103 танка, а также 2212 сирийских военнослужащих.
По словам представителя военного ведомства Турции, операция «Щит весны» проводится в ответ на удар по позициям турецких военных, «унесшем 27 февраля жизни 36 военнослужащих в зоне деэскалации».
Ранее руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в эфире НСН удивился безоговорочной позиции турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который продолжает агрессию в Сирии и просит президента России Владимира Путина не вмешиваться в конфликт на этой территории.
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